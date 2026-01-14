Первый в 2026 году случай бешенства выявили в воронежском посёлке

Случай бешенства у животного выявили в посёлке Калачеевский Калачеевского района. Соответствующую информацию разместили на портале антикоррупционной экспертизы правительства Воронежской области во вторник, 13 января.
Очаг заражения обнаружили на территории личного подсобного хозяйства на улице Гагарина. Неблагополучным пунктом признана вся территория посёлка. До 21 апреля 2026 года для населённого пункта будет действовать ряд ограничений.
В рамках карантинных мер в эпизоотическом очаге запрещается лечение, ввоз и вывоз животных, а также их отправка на убой и снятие шкур. Кроме того, введено ограничение на посещение территории посторонними лицами, за исключением специалистов ветеринарной службы.
В неблагополучном пункте также действует запрет на вывоз за его пределы восприимчивых животных, отлов их для зоопарков, проведение выставок, ярмарок и других мероприятий с участием животных.