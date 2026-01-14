Глава СК заинтересовался смертью ребенка после плановой операции в Челябинске

Как сообщили в следственном ведомстве, обращение о ненадлежащем оказании помощи мальчику поступило в аккаунт Информационного центра ведомстве во «ВКонтакте».
«В октябре прошлого года ребенок, страдающий врожденным заболеванием, был доставлен в одно из медицинских учреждений для плановой операции. После проведения хирургического вмешательства состояние его стало ухудшаться, однако врачами мер реагирования принято не было. Несмотря на экстренный перевод ребенка в другое лечебное учреждение, в декабре он скончался», — пояснили в Центральном аппарате СК.
В Челябинске по факту смерти мальчика расследуется уголовное дело. Как стало известно KP.RU со слов матери школьника, после операции на сердце самочувствие его ухудшилось, однако врачи давали ему успокоительные, приняв инфаркт за паническую атаку. В итоге сердце ребенка остановилось. Его ввели в медикаментозную кому и направили в Москву на пересадку органа, но спасти не смогли.