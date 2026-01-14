Глава СК заинтересовался смертью ребенка после плановой операции в Челябинске

В Челябинске по факту смерти мальчика расследуется уголовное дело. Как стало известно KP.RU со слов матери школьника, после операции на сердце самочувствие его ухудшилось, однако врачи давали ему успокоительные, приняв инфаркт за паническую атаку. В итоге сердце ребенка остановилось. Его ввели в медикаментозную кому и направили в Москву на пересадку органа, но спасти не смогли.