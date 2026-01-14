Ричмонд
В Свердловской области пожар унес жизнь мужчины

Из-за пожара в частном доме погиб уралец.

Источник: Комсомольская правда

14 января ранним утром произошел пожар в свердловской деревне Контуганово. Огонь вспыхнул в частном доме на улице Зеленой. Об этом сообщает ГУ МЧС Свердловской области.

— На площади пять квадратных метров повреждены стены и пол частного жилого дома. В результате пожара ест погибший, — передает ведомство.

С огнем на месте ЧП боролись шесть пожарных на двух единицах техники. В 7:40 специалисты завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.

Свердловское ГУ МЧС напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности в быту. Не следует перегружать электросеть, оставлять приборы включенными или в режиме ожидания. Доверяйте электромонтажные работы квалифицированным сотрудникам.