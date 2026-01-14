На юге Волгограда спасли троих детей из горящего общежития

Он госпитализирован, сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области. Сообщение о пожаре поступило накануне, 13 января, около полуночи. В одном из комнат четырехэтажного здания горели домашние вещи на площади 12 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
В МЧС РФ добавили, что причиной возгорания в бывшем общежитии стала неосторожность пострадавшего мужчины при курении. Спасатели вывели из зоны огня троих детей, еще 30 эвакуировались сами.
