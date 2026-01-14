Грузовик с соляной кислотой опрокинулся в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 14 янв — РИА Новости. Прокуратура проверяет обстоятельства инцидента с розливом соляной кислоты на трассе в Красноярском крае, пострадавших нет, сообщает надзорное ведомство.
По его данным, 10 января на 601-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» водитель «МАЗа» не справился с управлением и грузовик опрокинулся на обочину. В кабине автомобиля мужчина перевозил из Кемеровской области 16 емкостей с соляной кислотой. Во время подъема автомобиль был разгружен.
«Водитель покинул место происшествия, оставив емкости на снегу… Накануне 10 ёмкостей были повреждены, в результате чего произошла утечка около 5 кубометров кислоты… Участок оцеплен и находится под охраной, угрозы для жизни и здоровья граждан нет. Сведений о попадании вещества в водоемы не поступало», — говорится в сообщении.
В настоящее время организована работа по ликвидации жидкости. Оценка вреда, причиненного почве, будет дана после таяния снежного покрова. На место происшествия выехал прокурор для координации действий правоохранительных органов и спецслужб. По данному факту организована проверка.