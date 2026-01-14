Житель Челябинска жестоко расправился с котом жены

В Челябинске хотят привлечь к ответственности мужчину, который жестоко избил кота породы мейн-кун, вымыл его со стиральным порошком и выбросил на сильный мороз. Животное обнаружила его жена утром на балконе. Кота доставили в ветеринарную клинику лишь спустя несколько часов, его состояние было крайне тяжелым.
— Состояние кота было крайне тяжелым, с выраженной гипотермией. Температура составляла 32 градуса, — рассказал chel.aif.ru ветеринар.
Несмотря на усилия врачей, травмы оказались несовместимы с жизнью, и кот скончался. Ветеринары сообщили о случившемся в полицию, сейчас проводится проверка. Тело животного планируют направить на судебно-ветеринарную экспертизу, чтобы официально зафиксировать все повреждения.