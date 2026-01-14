Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Челябинска жестоко расправился с котом жены

Мужчина в Челябинске выбросил питомца на мороз после избиения.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске хотят привлечь к ответственности мужчину, который жестоко избил кота породы мейн-кун, вымыл его со стиральным порошком и выбросил на сильный мороз. Животное обнаружила его жена утром на балконе. Кота доставили в ветеринарную клинику лишь спустя несколько часов, его состояние было крайне тяжелым.

— Состояние кота было крайне тяжелым, с выраженной гипотермией. Температура составляла 32 градуса, — рассказал chel.aif.ru ветеринар.

Несмотря на усилия врачей, травмы оказались несовместимы с жизнью, и кот скончался. Ветеринары сообщили о случившемся в полицию, сейчас проводится проверка. Тело животного планируют направить на судебно-ветеринарную экспертизу, чтобы официально зафиксировать все повреждения.