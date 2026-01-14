СК: под Шумилино случайный гость погиб из-за ночной вспышки ревности белоруса

Трагедия произошла в одной из деревень Шумилинского района 25 июня 2025-го. В тот день компания сельчан распивала алкоголь в одном из домов. После застолья ночью 26 июня 52-летний мужчина, проснувшись у себя дома, не застал сожительницу. Он решил, что женщина осталась в доме, где была попойка, и приревновал ее к хозяину.