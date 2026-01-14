СК: под Шумилино случайный гость погиб из-за ночной вспышки ревности белоруса

В Шумилинском районе во время ночной вспышки ревности погиб случайный гость, рассказали в управлении Следственного комитета по Витебской области.
Трагедия произошла в одной из деревень Шумилинского района 25 июня 2025-го. В тот день компания сельчан распивала алкоголь в одном из домов. После застолья ночью 26 июня 52-летний мужчина, проснувшись у себя дома, не застал сожительницу. Он решил, что женщина осталась в доме, где была попойка, и приревновал ее к хозяину.
Охваченный ревностью он пришел к односельчанину, поджег скатерть на веранде, после чего ушел к себе домой и лег спать. Огонь быстро распространился и перекинулся с веранды на дом, в котором в тот момент был хозяин и случайный гость.
Во время пожара 42-летняя сожительница обвиняемого не пострадала, потому что ее не было в горевшем доме. Хозяина дома спасли сотрудники МЧС, а другой 60-летний мужчина погиб в результате отравления продуктами горения. Пожар также уничтожил и повредил имущество на сумму более 25,5 тысяч рублей.
Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что во время совершения преступления фигурант мог сознавать значение своих действий и руководить ими. Ему предъявили обвинение по ряду статей, в том числе за убийство, совершенное общеопасным способом, и покушение на убийство двух лиц (п.п.5 и 6 ч.2 ст. 139, ч.1 ст. 14, п.п.1, 2, 5, 6 ч.2 ст. 139, ч.2 ст. 218 и ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси).
Было установлено, что обвиняемый нигде не работает, злоупотребляет алкоголем, судим не был, но летом 2024-го украл у местного жителя велосипед и удочки. До суда он заключен под стражу.
Еще ОМОН задержал двух руководителей за взятки в Витебской области.
А в милиции сказали, что белорус пойдет под суд за подарок, который хотел передарить другу.