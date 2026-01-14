Ричмонд
В Омске автобус с пассажирами промчался на красный свет

За прошлый год собственнику этого транспорта госавтоинспекторы отправили 17 «писем счастья».

Источник: Om1 Омск

Комплекс фото-видеофиксации на Красном пути зафиксировал очередное серьёзное нарушение. Пассажирский автобус проехал на запрещающий сигнал светофора уже в тот момент, когда по переходу начали движение пешеходы. В отношении водителя возбуждено дело по статье, предусматривающей штраф в размере 7,5 тысяч рублей.

Как выяснилось, это далеко не первое нарушение со стороны данного автобуса. За 2025 год его собственник уже получил 17 «писем счастья». Три из них — за повторный проезд на красный свет, девять — за то, что водитель не останавливался перед стоп-линией.

В связи с вопиющей статистикой в ближайшее время к индивидуальному предпринимателю, который является работодателем водителя, с проверкой придут сотрудники технического надзора ГИБДД.