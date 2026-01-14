Суд в Кишиневе перенес заседание по делу Гуцул

КИШИНЕВ, 14 янв — РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева перенесла судебное заседание по уголовному делу главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки политблока «Победа» Светланы Попан на 27 января, сообщил председательствующий судья по завершении заседания в среду.
Ранее в тот же день апелляционная палата Кишинева возобновила рассмотрение дела Гуцул и Попан, заседания суда по этому делу не проводились с 3 ноября.
«Сделаем сегодня паузу. Перенесем слушание по этому делу на 27 января», — объявил судья Андрей Казачков.
Гуцул и Попан участвовали в судебном заседании дистанционно, посредством видеосвязи из СИЗО.
Адвокат Сергей Морару заявил журналистам, что и Гуцул, и Попан невиновны и находятся в заключении, «только потому, что попали в немилость нынешней власти». Он отметил, что их дело обязательно дойдет до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). «С уверенностью могу сказать, что это дело дойдет до ЕСПЧ, я еще не встречал в своей практики, чтобы такая череда нарушений прав человека следовал, как это происходит в отношении Гуцул и Попан. И это будет уже дело “Гуцул и Попан против Молдовы”, — добавил Морару.
Ранее в среду адвокат главы Гагаузии Наталья Байрам заявила ходатайство об отводе судей. Защита настаивала на замене состава судебной коллегии после отстранения одного из судей, однако суд отклонил данное ходатайство. Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор», что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. В рамках того же дела активистка блока «Победа» Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.