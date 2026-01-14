Суд в Кишиневе перенес заседание по делу Гуцул

Адвокат Сергей Морару заявил журналистам, что и Гуцул, и Попан невиновны и находятся в заключении, «только потому, что попали в немилость нынешней власти». Он отметил, что их дело обязательно дойдет до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). «С уверенностью могу сказать, что это дело дойдет до ЕСПЧ, я еще не встречал в своей практики, чтобы такая череда нарушений прав человека следовал, как это происходит в отношении Гуцул и Попан. И это будет уже дело “Гуцул и Попан против Молдовы”, — добавил Морару.