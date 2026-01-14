Гуф вновь не признал вину по делу о краже iPhone в подмосковной бане

Новое заседание состоялось в Наро-Фоминском городском суде в отношении Долматова и его знакомого. По версии обвинения, утром 23 октября 2024 года они избили мужчину в банном комплексе в деревне Малые Горки Наро-Фоминского городского округа. Пострадавший — брат администратора бани. Долматов со знакомым также отобрали у него Apple IPhone 14 Pro.