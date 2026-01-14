Полицейские ищут родных женщины, которая умерла в больнице Тольятти

Полицейские Тольятти ищут родных женщины, которая скончалась в местной больнице. Происшествие случилось в январе 2026 года. Женщину нашли без сознания у продуктового магазина на бульваре Гая в Автозаводском районе и доставили в больницу, где она умерла.
В ГУ МВД по Самарской области устанавливают личность погибшей. На вид женщине 45−50 лет, рост 160−165 см, полное телосложение, волосы черные. Она была одета в синюю куртку ниже колена, синие джинсы, черные кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о погибшей, просят обратиться в отдел полиции по Автозаводскому району Тольятти или позвонить по телефонам (8482)30−37−02, 61−97−23, 112.