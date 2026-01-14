Полицейские ищут родных женщины, которая умерла в больнице Тольятти

Полицейские Тольятти ищут родных женщины, которая скончалась в местной больнице. Происшествие случилось в январе 2026 года. Женщину нашли без сознания у продуктового магазина на бульваре Гая в Автозаводском районе и доставили в больницу, где она умерла.