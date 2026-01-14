Директора ялтинской школы задержали в Киеве

Ранее о задержании педагога сообщили в СБУ. Согласно их данным, женщина приехала в столицу Украины навестить родственников и была задержана по подозрению в коллаборационной деятельности якобы из-за пособничества идеологии России и «постоянного проведения агитационно-массовых мероприятий, во время которых навязывала школьникам и их родителям “тезисы” московской пропаганды».