Директора ялтинской школы задержали в Киеве

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв — РИА Новости Крым. Директора ялтинской школы задержали в Киеве, когда она поехала проведать больную мать, сообщили в Минобразования Крыма и назвали задержание незаконным.

Источник: СБУ

Ранее о задержании педагога сообщили в СБУ. Согласно их данным, женщина приехала в столицу Украины навестить родственников и была задержана по подозрению в коллаборационной деятельности якобы из-за пособничества идеологии России и «постоянного проведения агитационно-массовых мероприятий, во время которых навязывала школьникам и их родителям “тезисы” московской пропаганды».

«Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым выражает глубокую озабоченность в связи с незаконным задержанием директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения “Ялтинская средняя школа № 14” в Киеве, которая поехала навестить больную мать», — прокомментировали ситуацию в республиканском минобразе.

В ведомстве подчеркнули, что вменяемая Турлаковой вина является грубым нарушением прав человека и демонстрирует произвол украинских спецслужб.