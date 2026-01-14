Директора ялтинской школы задержали в Киеве

Ранее о задержании педагога сообщили в СБУ. Согласно их данным, женщина приехала в столицу Украины навестить родственников и была задержана по подозрению в коллаборационной деятельности якобы из-за пособничества идеологии России и «постоянного проведения агитационно-массовых мероприятий, во время которых навязывала школьникам и их родителям “тезисы” московской пропаганды».
«Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым выражает глубокую озабоченность в связи с незаконным задержанием директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения “Ялтинская средняя школа № 14” в Киеве, которая поехала навестить больную мать», — прокомментировали ситуацию в республиканском минобразе.
В ведомстве подчеркнули, что вменяемая Турлаковой вина является грубым нарушением прав человека и демонстрирует произвол украинских спецслужб.