Министр Пучков прокомментировал избиение подростка в Дзержинске

Как уточнил министр, распространённые сведения требуют проверки и не всегда соответствуют действительности. Он подчеркнул, что прежде чем делать выводы, важно дождаться официальных данных и опираться на проверенные источники. По словам Михаила Пучкова, конфликт произошёл в общественном месте между четырьмя подростками, учащимися в разных школах и параллелях. Причины инцидента носили бытовой характер. После стычки все участники, включая подростка, получившего удар в лицо, самостоятельно разошлись по домам.