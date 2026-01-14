«Случайно упал на пенал»: 3-летний мальчик из Башкирии проткнул себе живот карандашом

В Башкирии в Янаульской центральной районной больнице врачи провели операцию трехлетнему ребенку, получившему тяжелую травму живота. Как сообщает медучреждение, 1 января в приемное отделение скорая помощь доставила мальчика с проникающим ранением живота карандашом.
По словам матери, ребенок случайно упал на пенал с карандашами во время игры. При поступлении в больницу из живота мальчика торчал карандаш. Состояние ребенка было оценено как средней степени тяжести, основной жалобой был сильный болевой синдром.
Дежурный хирург больницы по санитарной авиации немедленно провел консультацию с дежурным детским хирургом Республиканской детской клинической больницы в Уфе. Было принято совместное решение о проведении экстренной диагностической лапаротомии.
К счастью, несмотря на то что карандаш вошел в живот наполовину, внутренние органы брюшной полости не были повреждены. Сейчас с маленьким пациентом все хорошо, его уже выписали домой. Медики в очередной раз предупредили родителей о критической важности создания безопасного пространства для игр маленьких детей и исключении доступа к опасным предметам.
