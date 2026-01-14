«Случайно упал на пенал»: 3-летний мальчик из Башкирии проткнул себе живот карандашом

К счастью, несмотря на то что карандаш вошел в живот наполовину, внутренние органы брюшной полости не были повреждены. Сейчас с маленьким пациентом все хорошо, его уже выписали домой. Медики в очередной раз предупредили родителей о критической важности создания безопасного пространства для игр маленьких детей и исключении доступа к опасным предметам.