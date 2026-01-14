Подросток получил множественные травмы от взрыва петарды в Могилеве

«13 января вечером в Могилевскую областную больницу с травмами, полученными в результате взрыва петарды, был госпитализирован подросток 2012 г.р.», — сказано в сообщении на сайте ведомства.
По информации спасателей, подросток был травмирован по месту жительства, в больницу его доставили родители. У пострадавшего диагностированы множественные ссадины — на грудной клетке, шее и кисти.
С января 2025 года в Беларуси действует запрет на розничную и оптовую торговлю большинством видов пиротехнических изделий, напомнили в министерстве.
«Категорически запрещено и крайне опасно использовать пиротехнику в помещениях», — подчеркнули там.