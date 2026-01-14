Ричмонд
Сельский детсад получил ущерб после новой атаки БПЛА в Ростовской области

Выбило окно в здании детсада: в Ростове и Азовском районе Дона отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

Днем 14 января в Ростовской области отразили атаку БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале информирует губернатор Юрий Слюсарь.

— В период с 14 часов в ходе отражения воздушной атаки уничтожены и подавлены БПЛА в Ростове и Азовском районе, — сообщает Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, в селе Стефанидинодар Азовского района взрывной волной было повреждено окно в детском саду «Колокольчик». Дети и персонал не пострадал. Находившихся в группе восьмерых малышей забрали родители.

На данный момент в регионе сохраняется беспилотная опасность.

Напомним, в ночь на 14 января воздушную атаку отразили в десяти городах и районах области. В ростовской Левенцовке пострадала многоэтажка, в двух квартирах произошел пожар, в других жилых помещениях здания оказалось повреждено остекление. На территории, где зафиксировали ущерб, ввели локальный режим ЧС.

Также власти сообщали о двух сгоревших частных домах в садовом товариществе «Факел» и Ленинаване Мясниковского района, еще у одного дома была повреждена кровля.

Во время ночной воздушной атаки 14 января в пострадали четыре человека, в том числе 4-летний ребенок. Погиб житель Ростова-на-Дону.

