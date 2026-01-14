Поиски унесенной в море в Заполярье белоруски приостановлены

«В период с 1 по 11 января 2026 года проводились поисково-спасательные работы, в ходе которых было осмотрено 229 км береговой линии (из которых 169 км — пешком, 60 км — с борта вертолета МИ-8 МЧС России)», — рассказали в министерстве.