Поиски унесенной в море в Заполярье белоруски приостановлены

«В период с 1 по 11 января 2026 года проводились поисково-спасательные работы, в ходе которых было осмотрено 229 км береговой линии (из которых 169 км — пешком, 60 км — с борта вертолета МИ-8 МЧС России)», — рассказали в министерстве.
Там уточнили, что поисковые работы проходили при низкой температуре и осложнялись ледовой обстановкой, густым туманом и плохой видимостью. В связи с этим было принято решение поиски приостановить до улучшения погодных условий.
Как сообщали российские профильные ведомства, 1 января 2026 года гражданку Беларуси 1968 года рождения унесло в море во время групповых занятий айс-флоатингом в акватории реки Тулома (Мурманская область). Была организована спасательная операция.
Следственное управление СК РФ по Мурманской области в связи с произошедшим возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).