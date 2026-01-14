Ричмонд
Полиция проверяет жестокий стрим с избиением девушки в Краснодаре

В Краснодаре во время прямой трансляции молодые люди избивали девушку. Полиция устроила проверку.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре полиция начала проверку после скандального стрима с избиением девушки. Об этом рассказали наши коллеги из «КП — Кубань».

В интернете появилось шокирующее видео. Двое парней во время прямой трансляции жестоко издевались над девушкой, чтобы получить донаты от зрителей. На кадрах видно, как они избивают, дело дошло до переломов и использования огня.

Для съемок стримов злоумышленники сняли квартиру в Краснодаре. Пострадавшая приехала к ним из Санкт-Петербурга. О происходящем позже узнали мать и сестра девушки. Они срочно выехали в Краснодар и нашли ее в съемной квартире в тяжелом состоянии.

Девушка не отвечала на вопросы и не могла встать с дивана. Родные считают, что ее могли держать под воздействием запрещенных веществ.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Текущее местонахождение пострадавшей неизвестно, однако ей явно требуется срочная медицинская помощь для лечения полученных травм.

