Полиция проверяет жестокий стрим с избиением девушки в Краснодаре

Для съемок стримов злоумышленники сняли квартиру в Краснодаре. Пострадавшая приехала к ним из Санкт-Петербурга. О происходящем позже узнали мать и сестра девушки. Они срочно выехали в Краснодар и нашли ее в съемной квартире в тяжелом состоянии.