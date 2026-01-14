Ричмонд
ВСУ атаковали 11 населенных пунктов в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 14 янв — РИА Новости. ВСУ атаковали беспилотниками 11 населенных пунктов в нескольких районах Белгородской области, в результате повреждения получили жилые дома, автомобили и инфраструктура, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«Атаки беспилотников ВСУ на нашу область продолжаются. Предварительно, пострадавших нет. В Белгородском округе в посёлке Октябрьский при ударе FPV-дрона посечены остекление многоквартирного дома и припаркованный автомобиль. В селе Никольское в результате детонации беспилотника в двух частных домах выбиты окна, посечены кровли и фасад. Кроме того, повреждены надворная постройка и машина. В селе Бессоновка дрон сдетонировал на парковке предприятия», — написал Гладков в Telegram-канале.

По данным губернатора, в Шебекинском округе ударам дронов подверглись села Графовка и Белянка, повреждены автомобили. В Волоконовском округе в хуторе Волчий-Первый и селе Борисовка атакованы автомобиль и сельхозтехника. Также атаки затронули Грайворонский округ (село Глотово), Валуйский (поселок Уразово) и Краснояружский (села Илек-Пеньковка и Сергиевка) округа, где повреждены частный дом, инфраструктурный объект, микроавтобус и складское помещение, уточнил глава области.