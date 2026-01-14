ВСУ атаковали 11 населенных пунктов в Белгородской области

«Атаки беспилотников ВСУ на нашу область продолжаются. Предварительно, пострадавших нет. В Белгородском округе в посёлке Октябрьский при ударе FPV-дрона посечены остекление многоквартирного дома и припаркованный автомобиль. В селе Никольское в результате детонации беспилотника в двух частных домах выбиты окна, посечены кровли и фасад. Кроме того, повреждены надворная постройка и машина. В селе Бессоновка дрон сдетонировал на парковке предприятия», — написал Гладков в Telegram-канале.