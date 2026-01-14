48-летний нижегородец сгорел в пожаре на Бору

В доме на Бору, где проживали две семьи, в страшном пожаре погиб 48-летний мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сегодня, 14 января, в жилом доме на две семьи на улице Дзержинского произошел пожар. Огонь разошелся на 50 квадратных метров. Для ликвидации последствий возгорания на месте происшествия работали 14 человек личного состава чрезвычайного ведомства и 4 единицы спецтехники.
В результате пожара было обнаружено тело мужчины 1977 года рождения. В настоящее время устанавливается причина и обстоятельства происшествия.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что жилой дом загорелся из-за неисправной печи в Кулебакском округе.