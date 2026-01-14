48-летний нижегородец сгорел в пожаре на Бору

Сегодня, 14 января, в жилом доме на две семьи на улице Дзержинского произошел пожар. Огонь разошелся на 50 квадратных метров. Для ликвидации последствий возгорания на месте происшествия работали 14 человек личного состава чрезвычайного ведомства и 4 единицы спецтехники.