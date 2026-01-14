Поиски Баумгертнера на Кипре: в районе пропажи бизнесмена обнаружили тело

Власти Кипра в среду, 14 января, обнаружили в прибрежном районе между поселком Писури и деревней Авдиму, где пропал экс-глава «Уралкалия» Владислав Баумгертнер, тело человека, пишет сайт In-cyprus.
Труп нашли на труднодоступном участке побережья мыса Аспро, где в последний раз был зафиксирован сигнал с мобильного телефона Баумгертнера.
Кому принадлежит тело?
Согласно предварительным данным, тело подверглось влиянию окружающей среды и находится плохом состоянии, в связи с чем для опознания может потребоваться ДНК-тест или изучение стоматологических записей, сообщает In-cyprus.
«Фонтанака» со ссылкой на источники, участвовавшие в поисках, пишет, что тело нашли в ущелье, оно принадлежит Баумгертнеру. Они рассказали, что бизнесмен активно занимался скалолазанием, и в очередной раз решил преодолеть непростой маршрут. В тот день на Кипре было ветрено, что могло стать причиной несчастного случая, сообщили источники.
Как велись поиски?
Последний раз Баумгертнера видели 7 января в такси, направляющимся в район деревни Писури. Сигнал мобильного телефона бизнесмена пропал в гористом прибрежном районе населенного пункта, который находится между городами Лимасол и Пафос.
Официальное сообщение управления уголовного розыска провинции Лимасол об исчезновении Баумгертнера появилось 11 января в соцсети Х*. Была опубликована ориентировка с фотографиями и описанием 56-летнего предпринимателя. Сообщалось, бизнесмена искали на скалах мыса Аспро силами подразделения гражданской обороны, персонала британских военных баз, в поисковой операции был задействован вертолет и беспилотники.
Кто такой Баумгертнер?
Российский предприниматель Владислав Баумгертнер с 2003 по 2013 годы был коммерческим директором компании по производству удобрений «Уралкалия», а затем стал ее гендиректором. В 2013 году Баумгертнера арестовали в Белоруссии, обвинив в злоупотреблении полномочиями, а в ноябре 2013 года передали России, где дело в отношении бизнесмена прекратили за отсутствием состава преступления.
В 2014 году Баумгертнер возглавил компанию Global Ports, с 2017 по 2021 год он занимал пост гендиректора швейцарской компании Alevo.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.