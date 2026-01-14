Поиски Баумгертнера на Кипре: в районе пропажи бизнесмена обнаружили тело

Российский предприниматель Владислав Баумгертнер с 2003 по 2013 годы был коммерческим директором компании по производству удобрений «Уралкалия», а затем стал ее гендиректором. В 2013 году Баумгертнера арестовали в Белоруссии, обвинив в злоупотреблении полномочиями, а в ноябре 2013 года передали России, где дело в отношении бизнесмена прекратили за отсутствием состава преступления.