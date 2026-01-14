Госпитализацию в акушерский стационар ГКБ № 1 Новокузнецка приостановили

Госпитализацию в акушерский стационар городской больницы № 1 Новокузнецка временно приостановили в связи с проведением санитарной обработки. Об этом в среду, 14 января, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Кемеровской области.
— Госпитализация в акушерский стационар № 1 ГБУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 имени Г. П. Курбатова» временно приостановлена — проводится его санитарная обработка, по завершении которой будет дана оценка его санитарно-эпидемиологическому состоянию, — говорится в сообщении.
В региональном минздраве отметили, что обеспечили полноценную маршрутизацию беременных и новорожденных из роддома № 1 Новокузнецка в профильные учреждения города и области. Состояние младенцев, которые находились на стационарном лечении в реанимации в связи с недоношенностью, мониторируется круглосуточно, передает сайт ведомства.
Девять младенцев скончались в роддоме Новокузнецка во время новогодних праздников, трое из них умерли в один день. Предположительно, дети заразились инфекцией, учреждение закрыли на карантин. «Вечерняя Москва» рассказала, что происходило в стенах больницы.