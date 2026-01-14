Госпитализацию в акушерский стационар ГКБ № 1 Новокузнецка приостановили

Девять младенцев скончались в роддоме Новокузнецка во время новогодних праздников, трое из них умерли в один день. Предположительно, дети заразились инфекцией, учреждение закрыли на карантин. «Вечерняя Москва» рассказала, что происходило в стенах больницы.