СМИ: Пропавшего экс-главу «Уралкалия» Баумгертнера нашли мертвым на Кипре

Баумгертнер бесследно исчез 7 января из своего дома в Лимасоле. Правоохранители просили всех, кто знает что-либо о его местонахождении, срочно сообщить им об этом. К поискам подключили спасателей, добровольцев, вертолет и беспилотные летательные аппараты. Полиция тогда оцепила район деревни Писсури, которая находится на холмистом побережье между Лимасолом и Пафосом.