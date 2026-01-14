Ричмонд
СМИ: Пропавшего экс-главу «Уралкалия» Баумгертнера нашли мертвым на Кипре

Кипрские правоохранители обнаружили мертвым пропавшего бывшего генерального директора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. Следователи дожидаются окончательного подтверждения, что обнаруженное тело принадлежит именно ему. Об этом в среду, 14 января, сообщил Philenews.

Кипрские правоохранители обнаружили мертвым пропавшего бывшего генерального директора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. Следователи дожидаются окончательного подтверждения, что обнаруженное тело принадлежит именно ему. Об этом в среду, 14 января, сообщил Philenews.

Баумгертнер бесследно исчез 7 января из своего дома в Лимасоле. Правоохранители просили всех, кто знает что-либо о его местонахождении, срочно сообщить им об этом. К поискам подключили спасателей, добровольцев, вертолет и беспилотные летательные аппараты. Полиция тогда оцепила район деревни Писсури, которая находится на холмистом побережье между Лимасолом и Пафосом.

Баумгертнер — один из самых известных российских топ-менеджеров 2010-х годов. Будучи генеральным директором «Уралкалия», он разорвал партнерство с «Беларуськалием» и стал «заложником» президента Белоруссии Александра Лукашенко в «калийной войне», которая за этим последовала. «Вечерняя Москва» вспомнила детали этого скандала и выяснила, как Баумгертнер мог пропасть на острове.

