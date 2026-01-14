Сын зарезал отца в Красноярском крае из-за надписи на снегу

Красноярские правоохранители возбудили уголовное дело против 23-летнего местного жителя, который зарезал собственного отца из-за надписи, которую мать сделала на снегу. Об этом сообщили в среду, 14 января, в пресс-службе Ужурского районного суда.
По словам представителей инстанции, инцидент произошел в день, когда родители занимались уборкой на приусадебном участке. Мать написала на снегу, скопившемся на крыше их автомобиля, слово «люблю» и добавила символы сердец. Позже эту надпись увидел 23-летний сын пары. Он давно предполагал, что отец хочет с ним расправиться, и счел надпись намеком на скорое убийство.
— Ранее проходивший лечение от психиатрического заболевания молодой человек подошел со спины к своему отцу и нанес не менее трех ударов ножом, в результате чего мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи, — передает официальная страница пресс-служба судов Красноярского края в VK.
Петербургская полиция задержала 18-летнего молодого человека по подозрению в убийстве 15-летней подруги, с которой он познакомился в Roblox. Парень приехал к девушке из другого региона. После расправы подозреваемый разослал знакомым фото окровавленной девушки и попытался покончить с собой. В том, что предшествовало жуткому преступлению, разбиралась «Вечерняя Москва».