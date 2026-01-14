Сын зарезал отца в Красноярском крае из-за надписи на снегу

По словам представителей инстанции, инцидент произошел в день, когда родители занимались уборкой на приусадебном участке. Мать написала на снегу, скопившемся на крыше их автомобиля, слово «люблю» и добавила символы сердец. Позже эту надпись увидел 23-летний сын пары. Он давно предполагал, что отец хочет с ним расправиться, и счел надпись намеком на скорое убийство.