Визовый занавес: как можно получить визы в США после приостановки их выдачи, реакция РФ на ситуацию

По разным оценкам, за подобные услуги платят от 15 до 80 тысяч долларов, от метил эксперт. По его словам, формальная отмена выдачи виз выглядит пугающе, но по сути мало что меняет, поскольку и до этого получить американскую визу было крайне затруднительно. Заявления от россиян фактически принимались лишь в консульствах США в Казахстане и Польше. В первой стране наблюдались значительные очереди на запись, в том числе за счет местных жителей, а Польша, как подчеркивает эксперт, неохотно разрешала въезд гражданам РФ для первичной подачи документов.