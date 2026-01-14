Визовый занавес: как можно получить визы в США после приостановки их выдачи, реакция РФ на ситуацию

Вашингтон приостановил выдачу виз россиянам.
Государственный департамент США временно прекращает оформление виз для граждан 75 государств в рамках усиления контроля за соискателями. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум американского внешнеполитического ведомства. Приостановка процедуры вступит в силу 21 января 2026 года.
Госдеп таким образом планирует пресечь деятельность заявителей, которые «могут стать обузой для общества». Мера имеет временный характер и вводится на период пересмотра внутренних процедур отбора и проверки заявителей. В опубликованный список стран, на которые распространяется ограничение, в частности, включены Россия, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак и Египет. Как теперь можно получить визу в США, и какой была реакция России на это событие — в материале URA.RU.
Каким категориям граждан откажут в визе.
В ноябре 2025 года через telegram-канал Госдепартамента была разослана инструкция консульским учреждениям США по всему миру, в которой сотрудникам предписывалось применять обновленные, более жесткие правила проверки в рамках так называемого положения об «общественной нагрузке» в иммиграционном законодательстве. Согласно этим указаниям, консульские работники должны отказывать в выдаче именно иммигрантских виз тем заявителям, которые, по оценке ведомства, с высокой вероятностью окажутся зависимыми от государственных пособий.
Законных обходных путей, чтобы попасть в США после отмены выдачи виз, нет, заявил Мурадян.
При принятии решения предписано учитывать широкий круг обстоятельств, в том числе состояние здоровья, возраст, владение английским языком, уровень материальной обеспеченности, а также возможную потребность в длительном медицинском уходе. Под риск отказа подпадают, в частности, пожилые заявители, лица с избыточной массой тела, а также те, кто ранее получал государственную финансовую поддержку или проходил пребывание в специализированных учреждениях, передает Fox News.
Как сейчас получить визу в США.
Россияне фактически лишаются возможности легального въезда в Штаты после прекращения выдачи американских виз, однако новая мера Госдепартамента носит скорее формальный характер: на практике гражданам РФ визы и ранее почти не оформлялись. Так ситуацию прокомментировал вице-президент АТОР Артур Мурадян.
«Законных обходных путей, чтобы попасть в США после отмены выдачи виз, нет. Есть незаконный — через территорию Мексики. Это незаконно, поскольку большинство картелей Мексики переформатировались на более выгодный и менее рисковый бизнес по незаконному пересечению границы с США», — заявил Мурадян для Life.ru.
По разным оценкам, за подобные услуги платят от 15 до 80 тысяч долларов, от метил эксперт. По его словам, формальная отмена выдачи виз выглядит пугающе, но по сути мало что меняет, поскольку и до этого получить американскую визу было крайне затруднительно. Заявления от россиян фактически принимались лишь в консульствах США в Казахстане и Польше. В первой стране наблюдались значительные очереди на запись, в том числе за счет местных жителей, а Польша, как подчеркивает эксперт, неохотно разрешала въезд гражданам РФ для первичной подачи документов.
Вице-президент АТОР уверен, что нынешнее решение Вашингтона вряд ли сохранится надолго. Он также напомнил, что еще недавно обсуждалась возможность возобновления работы консульских учреждений на территории России и США.
В РСТ отреагировали на ситуацию.
По оценкам специалистов Российского союза туриндустрии (РСТ), за девять месяцев 2025 года США посетили от 100 до 162 тысяч граждан России, что примерно на 10% превышает показатели за тот же период 2024 года. В течение последнего года на рынке отмечался устойчивый рост интереса россиян к получению американских виз. Вместе с тем объемы выездного потока в Штаты по-прежнему не достигли доковидных значений: согласно официальным данным, в 2019 году страну посетили около 220 тысяч российских туристов.
Оформление виз в США на российской территории фактически было недоступно до текущего момента.
В РСТ напомнили, что оформление американских виз на территории России фактически было недоступно еще до введения официального запрета на их выдачу. Как сообщили в пресс-службе союза, заявителям приходилось выезжать в зарубежные государства и подавать документы через консульские учреждения в третьих странах. В организации подчеркнули, что подобный порядок серьезно осложнял и удлинял процедуру получения виз. С учетом действующей приостановки визовой выдачи поездки граждан России в США в настоящее время де-факто прекращаются на неопределенный срок.
Госдума: Россия в отличие от США проводит политику открытости.
Россия, в отличие от США, реализует политику открытости, последовательно расширяя круг государств, граждане которых могут оформить электронную визу для въезда в страну, сообщил председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. Он считает, что такая практика является наиболее эффективной для стимулирования въездного туризма и реализации курса на открытость.
Тарбаев напомнил, что посольство США прекратило выдачу виз гражданам России еще в мае 2021 года. С сентября 2025 года россияне могли подавать документы на получение визы только на территории Казахстана и Польши.