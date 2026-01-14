Ричмонд
Тело экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера нашли на Кипре

Тело экс-главы компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера найдено на Кипре. Об этом «Фонтанке» стало известно 14 января от источников, участвовавших в поисках пропавшего бизнесмена.

Полиция Кипра обнаружила тело пропавшего предпринимателя Владислава Баумгертнера.

Тело экс-главы компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера найдено на Кипре. Об этом «Фонтанке» стало известно 14 января от источников, участвовавших в поисках пропавшего бизнесмена.

«Тело экс-главы “Уралкалия” Владислава Баумгертнера нашли в ущелье. Владислав активно занимался скалолазанием», — пишет издание «Фонтанка.ru».

По их данным, Баумгертнер пропал 8 января во время занятия скалолазанием в ветреную погоду. Поиски с привлечением полиции, сил с британских баз и беспилотников велись в районе поселка Писсури на южном берегу острова.

Основной версией произошедшего считается несчастный случай. Владислав Баумгертнер возглавлял «Уралкалий» с 2003 по 2013 год и был арестован в Белоруссии в 2013 году по обвинению в злоупотреблении полномочиями.