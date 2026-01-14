Британия начала эвакуацию солдат из-за рисков войны США и Ирана

Британия опасается войны США и Ирана.
Великобритания начала частичную эвакуацию своего военного контингента с авиабазы «Аль-Удейд» в Катаре на фоне роста напряженности вокруг Ирана. Об этом сообщает британская газета i Paper. Издание ссылается на данные о выводе персонала, который королевские ВВС размещают на базе совместно с Военно-воздушными силами США.
По данным i Paper, решение связано с мерами предосторожности из-за риска прямой конфронтации США и Ирана. «Некоторых британских военнослужащих отзывают с авиабазы “Аль-Удейд” в Катаре, где королевские ВВС дислоцируются вместе с американскими войсками», — говорится в материале издания. Газета уточняет, что Лондон реагирует на изменения в планах Вашингтона по размещению сил в регионе.
О перестановке американского военного контингента ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника США. По его словам, Вашингтон выводит часть персонала с ключевых баз на Ближнем Востоке в качестве превентивной меры. Эта информация появилась после заявлений высокопоставленного иранского чиновника, который предупредил: в случае удара США Иран нанесет удары по американским объектам в странах региона, где размещены войска Соединенных Штатов.
Обострение ситуации совпало с внутренним кризисом в самом Иране. Протесты в стране начались в конце декабря 2025 года на фоне резкой девальвации риала. С 8 января, после обращений Резы Пехлеви, сына свергнутого в 1979 году шаха, акции усилились, в ряде городов они переросли в столкновения с полицией. В тот же день, как отмечают иранские власти, в стране прекратил работу интернет. Тегеран обвинил США и Израиль в организации беспорядков и 12 января заявил, что протесты взяты под контроль.
Политическое давление усилили заявления американского руководства. Президент США Дональд Трамп сообщил, что прекратил все контакты с иранскими официальными лицами и публично поддержал протестующих, пообещав им «помощь» и дав понять, что она «в пути». Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза ООН назвал призывы американского лидера к захвату госучреждений поощрением дестабилизации и угрозой суверенитету Исламской Республики.