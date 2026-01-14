Британия начала эвакуацию солдат из-за рисков войны США и Ирана

Обострение ситуации совпало с внутренним кризисом в самом Иране. Протесты в стране начались в конце декабря 2025 года на фоне резкой девальвации риала. С 8 января, после обращений Резы Пехлеви, сына свергнутого в 1979 году шаха, акции усилились, в ряде городов они переросли в столкновения с полицией. В тот же день, как отмечают иранские власти, в стране прекратил работу интернет. Тегеран обвинил США и Израиль в организации беспорядков и 12 января заявил, что протесты взяты под контроль.