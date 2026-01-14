ПВО уничтожила 39 беспилотников над Россией

«Четырнадцатого января текущего года в период с 13.00 до 20.00 (мск — ред.) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 12 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 11 БПЛА — над акваторией Азовского моря, семь БПЛА — над территорией Белгородской области, четыре БПЛА — над территорией Ростовской области, три БПЛА — над территорией Курской области, два БПЛА — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
