Смертельная авария в Молдове: В результате лобового столкновения погиб один из водителей и восьмимесячный малыш

Полиция расследует обстоятельства серьезного ДТП, произошедшего 14 января около 15:30 на трассе R-3 в направлении Чимишлии, близ села Фетица Чимишлийского района.
Первоначально установлено, что автомобиль Toyota, за рулем которого находился 27-летний мужчина с тремя пассажирами, совершал левый поворот. Его обходил Mercedes, за рулем которого находился 36-летний мужчина, — он врезался в левую часть Toyota.
В результате удара погибли водитель Toyota и 8-месячный ребенок, который находился в этом автомобиле. Еще три человека — двое пассажиров Toyota и водитель Mercedes — доставлены в больницу Чимишлии, их состояние не уточняется.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства, приведшие к аварии.
