Младенцы становились жертвами врачебных ошибок в Новокузнецке еще до скандала

В базе Кемеровского областного суда найдено дело о смерти новорожденного в роддоме Новокузнецка в 2017 году.

Источник: Комсомольская правда

Новорожденные в роддоме № 1 Новокузнецка становились жертвами врачебных ошибок еще до начала скандала с гибелью девяти младенцев. Дело о трагическом случае, произошедшем в перинатальном центре в 2017 году, kp.ru нашел в базе Кемеровского областного суда.

«Ребенок родился в тяжелом состоянии. Врачи сказали, что с ребенком все хорошо и после лечения он полностью восстановится. Из-за состояния ребенка их перевели для лечения, состояние сына не улучшилось», — говорится в материалах дела.

Отмечается, что в последствии ребенок скончался. Родители новорожденного также настаивали на то, что вина в смерти сына лежит на врачах Новокузнецкого перинатального центра, принимавших роды.

Ранее KP.RU сообщал, что трагедия с массовой смертью малышей в роддоме Новокузнецка началась еще зимой минувшего года. В период с начала декабря по 11 января в учреждении погибли девять младенцев. По факту произошедшего СУ Следственного комитета по Кемеровской области начато расследование.