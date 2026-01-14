Ричмонд
Губернатор Юрий Слюсарь показал последствия атаки БПЛА на Ростовскую область

Губернатор опубликовал фото и видео с места падения беспилотников в Левенцовке и Ленинаване.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Юрий Слюсарь опубликовал фото и видео с места падения дронов ВСУ в Ростовской области. Последствия атаки БПЛА глава региона показал в своем телеграм-канале в среду, 14 января.

Утром он посетил микрорайон Левенцовский в Ростове и хутор Ленинаван в Мясниковском районе, подвергшиеся удару в ночь на 14 января.

— В Левенцовке в результате попадания в дом погиб мужчина. Его жена с ребенком успели уйти в коридор: они получили медицинскую помощь. В больнице находятся еще двое пострадавших, их жизни вне опасности, — рассказал Юрий Слюсарь.

Губернатор поставил задачу в максимально оперативном режиме оказать всю необходимую поддержку пострадавшим: медицинскую, бытовую и психологическую. После завершения работы саперов и обследования территорий начнет работу комиссия по оценке ущерба.

— Особое внимание уделяется восстановлению коммуникаций. Пострадавший дом отключен от тепла и других ресурсов. Требуется срочно восстановить тепловой контур и проверить несущие конструкции в ряде квартир.

Губернатор также прибыл в Таганрог, где продолжает действовать режим ЧС местного уровня. Там в результате атаки БПЛА в ночь на 13 января погибла женщина. Еще один человек обратился за медицинской помощью, ему назначено амбулаторное лечение.

— Режим ЧС введен для нескольких объектов, включая Таганрогский механический колледж и два многоквартирных дома. Повреждены 27 квартир, где проживают 81 человек, а также 12 автомобилей. На месте развернут оперативный штаб, работает комиссия по оценке ущерба и прием заявлений от граждан.

Юрий Слюсарь поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в решении жилищных вопросов и компенсации ущерба, а также оперативно организовать восстановительные работы на всех поврежденных объектах.

