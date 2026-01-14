Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В районе Кипра, где пропал экс-глава «Уралкалия» Баумгертнер, обнаружили тело

НИКОСИЯ, 14 января. /ТАСС/. Останки неизвестного мужчины обнаружены недалеко от того места на Кипре, где 7 января пропал российский предприниматель, бывший глава компании «Уралкалий» Владислав Баумгертнер. Об этом сообщила полиция островного государства.

Источник: AP 2024

По ее информации, останки были найдены в среду днем в прибрежной зоне близ населенного пункта Авдиму. В правоохранительных органах подчеркнули, что из-за воздействия окружающей среды «тело оказалось в состоянии сильного разложения, что делает немедленную идентификацию невозможной».

Территория, где были обнаружены человеческие останки, находится под юрисдикцией британских военных баз Акротири и Декелия, поэтому патологоанатомическая экспертиза будет проведена в четверг коронером этой заморской территории Соединенного Королевства.