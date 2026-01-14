В районе Кипра, где пропал экс-глава «Уралкалия» Баумгертнер, обнаружили тело

По ее информации, останки были найдены в среду днем в прибрежной зоне близ населенного пункта Авдиму. В правоохранительных органах подчеркнули, что из-за воздействия окружающей среды «тело оказалось в состоянии сильного разложения, что делает немедленную идентификацию невозможной».