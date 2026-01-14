Ричмонд
У газелиста из-за аномальных морозов под Магнитогорском замерзла солярка

На трассе под Магнитогорском из-за аномальных морозов у водителя Ford Transit замерзла солярка. Автомобилисту оперативно помогли сотрудники дорожной полиции. Об этом URA.RU сообщает Госавтоинспекция по региону.

Из-за холодов у Ford Transit замерзла солярка.

«Большое спасибо. Ребята приехали, прогрели машину, все сделали как полагается», — поблагодарил сотрудников ГАИ за спасение водитель грузовика.

Как пояснили URA.RU в ГАИ, Ford отказался заводиться из-за замерзшей солярки. Инцидент произошел с автомобилем на 87-м километре автодороги Южноуральск-Магнитогорск. Для ремонта грузовик и водителя доставили на буксире до ближайшего кафе.

В Челябинской области сегодня из-за морозов отменены занятия для школьников с 1 по 7 класс. В регионе до 17 января включительно объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных морозов. Температура воздуха в ближайшие дни опустится до −36 градусов.