У газелиста из-за аномальных морозов под Магнитогорском замерзла солярка

В Челябинской области сегодня из-за морозов отменены занятия для школьников с 1 по 7 класс. В регионе до 17 января включительно объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных морозов. Температура воздуха в ближайшие дни опустится до −36 градусов.