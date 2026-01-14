Радиостанция УВБ-76 передала ранее не звучавшее в эфире слово

Радиостанция передает зашифрованные сообщения.
В эфире так называемой «Радиостанции Судного дня» (УВБ-76) вечером 14 января прозвучало новое кодовое слово «люэсобаул». Об этом сообщил отслеживающий активность станции telegram-канал «УВБ-76 логи». По данным наблюдателей, сообщение передали в 19:33 по московскому времени на частоте, где традиционно работает радиостанция.
Операторы канала зафиксировали полную фразу, прозвучавшую в эфире. «МСК НЖТИ 74214 ЛЮЭСОБАУЛ 4858 2138», — указано в сообщении telegram-канала «УВБ-76 логи». Авторы ресурса отметили, что структура передачи соответствует привычному для «Радиостанции Судного дня» формату: временная отметка, позывной, числовые группы и кодовое слово.
Наблюдатели напомнили, что позывной «НЖТИ», использованный в свежем сообщении, остается основным для УВБ-76. По их данным, именно он чаще всего звучал в эфире станции в прошлом году. Эксперты сообщества, которое следит за работой радиостанции, связывают такие передачи с системой правительственной и военной связи, однако официального подтверждения этому нет.
Ранее наблюдатели фиксировали, что в 2026 году «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир уже в первые минуты после наступления Нового года. Тогда, по данным «УВБ-76 логи», одно из сообщений было передано спустя 21 минуту после полуночи по московскому времени.