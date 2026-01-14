В ХМАО водитель автобуса не пустил людей в салон в мороз, чтобы совершить намаз

В Нижневартовске (ХМАО) водитель автобуса совершил религиозный обряд, не пуская пассажиров в салон при температуре −25 градусов. Люди вынуждены были ждать на улице, пока водитель завершит молитву. Об этом сообщил telegram‑канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».