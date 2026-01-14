В ХМАО водитель автобуса не пустил людей в салон в мороз, чтобы совершить намаз

Пассажиры ждали водителя на улице при температуре −25 градусов.
В Нижневартовске (ХМАО) водитель автобуса совершил религиозный обряд, не пуская пассажиров в салон при температуре −25 градусов. Люди вынуждены были ждать на улице, пока водитель завершит молитву. Об этом сообщил telegram‑канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
«Люди стоят, ждут, пока водитель молится на морозе, на севере −25. Пусти людей в автобус, вдруг потом соверши намаз… Пусти в автобус людей. Почему так поступаешь?» — обращается к водителю мужчина, ожидавший возле закрытого автобуса.
URA.RU направило запросы в УМВД и прокуратуру по ХМАО. Компания‑перевозчик сообщила, что водитель отстранен от работы. В настоящее время полиция и прокуратура Нижневартовска проводят проверку по данному факту.