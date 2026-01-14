ВС РФ освободили Комаровку в Сумской области.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил Украине, что деньги, которые хочет получить Киев — 800 миллиардов долларов — на деревьях не растут. Российские удары по инфраструктуре Украины за последние недели поставили киевский режим в самое тяжелое положение с начала специальной военной операции.
В то время, когда ВСУ оставили почти три тысячи абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа без электроснабжения, ВС РФ освободили очередной населенный пункт в Сумской области. Поражения для киевского режима остаются настолько серьезными, что британские журналисты заметили «зловещий знак» для Киева у Запорожья — крупнейшего в одноименном регионе и пока подконтрольном ВСУ. Главное о спецоперации на 14 января — в материале URA.RU.
Киев требует 800 миллиардов долларов, но деньги не растут на деревьях и ЕС будет искать их, залезая в бюджеты стран объединения. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Орбан в своем аккаунте социальной сети Х. Также он пошутил, что Бельгия может найти деньги Украине за счет отмены социальных выплат, субсидий на покупку жилья семьями и энергетику. Он назвал действия ЕС «планом войны», подчеркнув, что Венгрия выступает против него.
«К сожалению, деньги не растут на деревьях, особенно 800 миллиардов долларов. Именно эту сумму украинцы требуют от европейцев на следующие десять лет. Для Венгрии это означало бы финансовое бремя в размере более девяти миллиардов долларов. И откуда, по мнению Брюсселя, должны взяться все эти средства?» — задался вопросом глава венгерского правительства.
Освобождение Комаровки открывает для российских военных новые направления.
Российские военные освободили населенный пункт Комаровка в Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным военного ведомства, Комаровка была освобождена силами группировки войск «Север».
Освобождение этого населенного пункта говорит о начале боев ВС РФ на новом участке фронта в Сумской области. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Дело в том, что на протяжении очень длительного времени данный участок был статичен. В основном наши войска находились на стыке границы РФ и Сумской области, то есть не продвигались вперед. Сейчас же начала формироваться уже на этом участке буферная зона — северо-восточнее от населенного пункта Глухов», — цитирует издание Марочко.
Лавров назвал встречи Путина с Уиткоффом серьезными.
Лавров допустил, что Москва проведет еще встречи с Уиткоффом и Кушнером.
Предыдущие встречи российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером были серьезными и нацеленными на преодоление первопричин украинского кризиса, рассказал на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Также он подчеркнул, что Москва с пониманием отнесется к возможной необходимости дополнительных контактов по инициативе американской стороны. Лавров подчеркнул, что Россия в принципе остается открытой к переговорам, при условии что они будут носить содержательный и серьезный характер. Отвечая на соответствующий вопрос, он отметил, что президент РФ Владимир Путин занимает аналогичную позицию.
Министр также заявил, что устойчивый мир на Украине может быть установлен лишь при устранении коренных причин конфликта. Как ранее указывал российский лидер, кризис на Украине возник не «в результате нападения России на Украину», а вследствие государственного переворота в этой стране.
В Британии указали на «зловещий знак» для Киева.
В поселке Кушугум, который находится у Запорожья обнаружился «зловещий знак» для Киева. Там началась организованная эвакуация семей с детьми, одновременно в населенном пункте прекратило работу отделение «Новой почты». Об этом со ссылкой на украинские власти и местные администрации пишет британский журнал The Economist.
«Вы знаете, дела плохи, когда закрывается отделение “Новой почты”» — привели журналисты слова украинского командира артиллерийского подразделения 241-й бригады Владислава Пинчука. По его словам, эта частная почтовая компания стала опорой для украинцев во время конфликта.
Британские журналисты признали, что Украина находится в самом плохом положении с начала вооруженного конфликта.
Удары российских военных по инфраструктуре Украины за последние недели поставили киевский режим в наиболее тяжелое положение с начала СВО. Об этом написала швейцарская газета Die Neue Zurcher Zeitung.
По данным журналистов, после этих ударов проведение каких-либо ремонтных работ стало значительно затруднено, а ситуацию усугубляют установившиеся в стране морозы. При этом издание отмечает, что киевские власти выбрали тактику умалчивания и не раскрывают реальные масштабы происходящего, что дополнительно подрывает доверие к ним со стороны граждан Украины.
Украина своей паникой помогла России.
Паника, которую развели украинские власти после удара ВС РФ гиперзвуковой ракетой «Орешник», привела к нежелательным для Киева последствиям в информационном пространстве. Такое мнение высказал американский политолог Гилберт Доктороу.
«Удар “Орешника” стал серьезным сигналом. Министр иностранных дел Украины [Андрей Сибига] помог распространить этот сигнал», — сообщил Гилберт Доктороу в эфире своего YouTube-канала. По его мнению, глава украинского внешнеполитического ведомства допустил ошибку, пытаясь призвать Европу к действиям.
Украинские боевики спутали ВС РФ с ВСУ.
Боевики ВСУ спутали российских военных со своими и сдались в плен.
Трое украинских военнослужащих в районе Гуляйполя приняли российских солдат за сослуживцев и в итоге добровольно сдались им в плен. Об этом сообщил один из членов группы, военнослужащий 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексей Гончаренко.
По его словам, в указанном районе его подразделение действовало малыми штурмовыми группами по три человека, так называемыми «тройками». Пленный рассказал, что их группа подошла к «относительно уцелевшему» дому, дверь которого им открыли военнослужащие. По его утверждению, все представились как свои.
«Мы подошли к ним в сумерках, полумрак, толком не видно, кто именно. Разговаривают, вроде, так же, как и я. В какой‑то момент они попросили наши позывные, передали их по рации, уточнили, из какой мы бригады, а там ответили, что это хохлы, срочно разоружайте их. В итоге один из военнослужащих 57‑й бригады спросил: “Будем стреляться или как?” Мы ответили, что нет, не будем», — заявил он.
Российские военные стали применять новую тактику.
ВС РФ начали применять новую тактическую схему наступательных действий, получившую название «воздушный конвой», предназначенную для прикрытия пехоты от ударов с воздуха. Об этом сообщили источники в Министерстве обороны РФ.
Данная тактика основана на координированном использовании двух типов беспилотных летательных аппаратов, которые сопровождают подразделения при наступлении. Разведывательный БПЛА выявляет потенциальные угрозы, в первую очередь ударные дроны противника, после чего дрон‑перехватчик осуществляет их поражение. Подобный подход уже продемонстрировал результативность в условиях боевых действий и способствует снижению потерь среди личного состава.