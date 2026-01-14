Ричмонд
Силы ПВО сбили 39 беспилотников над регионами России

12 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства ПВО пресекли попытки атак с использованием 39 украинских БПЛА самолетного типа над пятью российскими регионами и акваторией Азовского моря, о чем заявили в Министерстве обороны РФ.

Согласно информации ведомства, все дроны были нейтрализованы в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени.

Больше всего беспилотников, а именно 12 единиц, сбито над Краснодарским краем. Над Азовским морем уничтожено 11 аппаратов, над Белгородской областью — 7, а над Ростовской областью — 4.

Кроме того, российская ПВО перехватила 3 дрона в воздушном пространстве Курской области и 2 — над территорией Крыма.

Ранее Министерство обороны России сообщало об уничтожении 33 украинских беспилотников над различными регионами страны в период с 9:00 до 13:00 по московскому времени.

Ранее жители Ростова-на-Дону рассказали о ночной атаке ВСУ на город.

