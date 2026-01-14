У экс-замначальника метро Москвы Дощатова арестовали имущество на 100 млн рублей

Имущество бывшего первого заместителя начальника московского метрополитена Дмитрия Дощатова на 100 млн рублей арестовано в рамках уголовного дела. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«Завершено расследование уголовного дела о получении взяток бывшим первым заместителем начальника ГУП’Московский метрополитен» Дмитрием Дощатовым. Приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества обвиняемого на общую сумму 100 млн рублей", — резюмировал представитель следственного органа.
Дощатову вменяется получение взятки по ч. 6 ст. 290 УК РФ. При доказательстве вины ему грозит штраф от 80 до 100-кратной суммы взятки или лишение свободы на 8−15 лет с штрафом в 70-кратном размере и лишением права занимать определенные должности. Заместитель московского метрополитена находится под стражей. В мае 2025 года он признал вину по делу, фигурантом которого он является.