У экс-замначальника метро Москвы Дощатова арестовали имущество на 100 млн рублей

Дощатову вменяется получение взятки по ч. 6 ст. 290 УК РФ. При доказательстве вины ему грозит штраф от 80 до 100-кратной суммы взятки или лишение свободы на 8−15 лет с штрафом в 70-кратном размере и лишением права занимать определенные должности. Заместитель московского метрополитена находится под стражей. В мае 2025 года он признал вину по делу, фигурантом которого он является.