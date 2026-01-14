Более 120 человек пострадали из-за непогоды в Краснодаре

Если вы упали на улице, не следует сразу вставать. Находясь в шоковом состоянии, можно не почувствовать боль или усугубить травму. Необходимо лежа пошевелить пальцами рук и ног, а после осторожно приподнять голову. Затем следует попробовать сесть, если нет резкой боли. Опираясь на устойчивый предмет или помощь прохожих, можно медленно встать. При ощущении сильной боли, онемения или неспособности пошевелить конечностью следует лежать. Попросите прохожих вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112.