У экс-замглавы московского метро арестовали имущество на 100 миллионов рублей

Дощатов был задержан 24 октября 2024 года. Ему предъявлено обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере, что предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, в ноябре 2023 года он получил вознаграждение за содействие одной из коммерческих структур. Ему был передан автомобиль Toyota RAV4, стоимость которого оценена в 4,8 миллиона рублей.