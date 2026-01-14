У экс-замглавы московского метро арестовали имущество на 100 миллионов рублей

Имущество бывшего первого заместителя руководителя Московского метрополитена Дмитрия Дощатова на общую сумму 100 миллионов рублей было арестовано в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
— Расследование уголовного дела… по факту получения взяток завершено. Мы приняли обеспечительные меры: арестовали имущество обвиняемого на общую сумму 100 миллионов рублей, — передает слова главы ведомства ТАСС.
Дощатов был задержан 24 октября 2024 года. Ему предъявлено обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере, что предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, в ноябре 2023 года он получил вознаграждение за содействие одной из коммерческих структур. Ему был передан автомобиль Toyota RAV4, стоимость которого оценена в 4,8 миллиона рублей.