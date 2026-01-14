Mash: Воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс выпал из окна высотки в Подмосковье

Российский футболист и воспитанник клуба ЦСКА Лайонел Адамс выпал из окна высотного здания в Подмосковье и скончался до приезда врачей. Об этом в среду, 14 января, сообщил Mash.
По данным журналистов, перед смертью спортсмен находился в гостях у бывшего футболиста ялтинского клуба «Рубин» Тимура Магомедова в подмосковном Звенигороде. Тогда, в декабре 2025 года, его избили и расстреляли.
Сначала Магомедов и Адамс выпили спиртные напитки дома, после чего вышли на улицу, где подрались с неизвестными из-за начавшегося конфликта.
— Их драку пытался разнять проезжавший мимо водитель, но досталось и ему. Шофер вытащил из кобуры травмат и начал отстреливаться, чтобы уехать. Далее спортсмены зашли в бар, где случилась новая драка. По нашей информации, Адамс отказался писать заявление в полицию и снимать побои, несмотря на ранения, — передает Telegram-канал.
27 декабря 2025 года СМИ сообщили, что Лайонел Адамс, которого избили и расстреляли в Звенигороде, устроил три драки, прежде чем его доставили с огнестрельным ранением.