Бастрыкин: у экс-замглавы московского метро арестовали имущество на 100 млн

Бастрыкин доложил о ходе антикоррупционного расследования.
Имущество на сумму 100 млн рублей, принадлежащее бывшему первому первому заместителю начальника ГУП «Московский метрополитен» Дмитрию Дощатову, арестовано в рамках уголовного дела о взятках. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По данным ведомства, арест наложен в качестве обеспечительной меры в уже завершенном расследовании, фигурантом которого является бывший топ-менеджер столичного метро.
«Завершено расследование уголовного дела о получении взяток бывшим первым заместителем начальника ГУП “Московский метрополитен” Дмитрием Дощатовым. Приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества обвиняемого на общую сумму 100 млн рублей», — сказал Бастрыкин ТАСС. По словам главы СК, перечень арестованного имущества включает объекты, которые могут быть обращены в доход государства в случае вынесения обвинительного приговора и удовлетворения гражданских исков.
Дмитрий Дощатов был задержан и арестован 24 октября 2024 года. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы, а также крупный штраф и лишение права занимать определенные должности. По версии следствия, в ноябре 2023 года он получил от своего знакомого взятку в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью 4,8 млн рублей за действия в интересах одной из коммерческих структур.
В рамках расследования анализировались имущественные активы обвиняемого, проводились финансово-экономические экспертизы и допросы свидетелей, сообщил глава СК РФ. Арест на имущество, по его словам, призван обеспечить возможное возмещение ущерба и исключить вывод активов за пределы российской юрисдикции. Материалы уголовного дела сейчас изучают стороны, после чего они будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.