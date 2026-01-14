Бастрыкин: у экс-замглавы московского метро арестовали имущество на 100 млн

Дмитрий Дощатов был задержан и арестован 24 октября 2024 года. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы, а также крупный штраф и лишение права занимать определенные должности. По версии следствия, в ноябре 2023 года он получил от своего знакомого взятку в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью 4,8 млн рублей за действия в интересах одной из коммерческих структур.