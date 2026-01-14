В Курганской области установлены предварительные причины четырех пожаров

Также огнеборцы выезжали на тушение легкового автомобиля в Далматово, жилого дома в селе Степное Макушинского округа и сарая в селе Долговское Каргапольского округа. Предварительными причинами этих происшествий стали неисправность систем транспортного средства, неправильное устройство печи и короткое замыкание электрооборудования соответственно.