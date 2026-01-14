Ричмонд
В Курганской области установлены предварительные причины четырех пожаров

За прошедшие сутки пожарные ликвидировали четыре возгорания в разных населенных пунктах Курганской области. В числе пострадавших объектов — баня, автомобиль, жилой дом и сарай. Огнеборцы уже установили предварительные причины всех пожаров.

Пожарные потушили возгорания в Щучье, Далматово и двух селах за день.

«В городе Щучье загорелась баня. Предварительная причина — нарушение правил устройства и эксплуатации печи», — сообщили URA.RU в МЧС по Курганской области.

Также огнеборцы выезжали на тушение легкового автомобиля в Далматово, жилого дома в селе Степное Макушинского округа и сарая в селе Долговское Каргапольского округа. Предварительными причинами этих происшествий стали неисправность систем транспортного средства, неправильное устройство печи и короткое замыкание электрооборудования соответственно.