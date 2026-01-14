Директор нацпарка «Куршская коса» задержан в Калининградской области

Подробности задержания пока не раскрываются.
Директора национального парка «Куршская коса» задержали в Калининградской области 14 января. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона. По его данным, задержание провели сотрудники правоохранительных органов, сейчас с руководителем особо охраняемой территории работают оперативные службы. Официальные структуры информацию пока не комментируют.
«Директор нацпарка “Куршская коса” задержан, подробности будут завтра», — сказал источник РИА Новости. Он уточнил, что до завершения первоначальных процессуальных действий данные о возможных основаниях задержания не разглашаются.
Национальный парк «Куршская коса» расположен в Зеленоградском районе Калининградской области. Он занимает южную часть Куршской косы и граничит с одноименным национальным парком в Литве, который находится на северной части косы. Общая площадь территории российского парка составляет 6 621 гектар. В эту площадь входят 351 гектар земель сторонних собственников и пользователей, которые включены в границы нацпарка без изъятия из хозяйственной эксплуатации.
«Куршская коса» относится к числу ключевых природных и туристических территорий региона. На ее территории проходят популярные туристические маршруты, ведутся природоохранные мероприятия и научные наблюдения. В связи со статусом особо охраняемой природной территории деятельность руководства парка регулируется строгими федеральными нормами.