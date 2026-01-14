Директор нацпарка «Куршская коса» задержан в Калининградской области

Национальный парк «Куршская коса» расположен в Зеленоградском районе Калининградской области. Он занимает южную часть Куршской косы и граничит с одноименным национальным парком в Литве, который находится на северной части косы. Общая площадь территории российского парка составляет 6 621 гектар. В эту площадь входят 351 гектар земель сторонних собственников и пользователей, которые включены в границы нацпарка без изъятия из хозяйственной эксплуатации.