Зеленский: на Украине введут ЧС в энергетике, Киев оказался не готов

«Многое было сделано в Харькове, там местные власти подготовились. К сожалению, Киев сделал гораздо меньше. В столице сделано очень мало. Даже в эти дни я не вижу интенсивных усилий. Сейчас все это необходимо срочно исправить», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что на фоне угроз для энергосистемы власти переходят на особый режим реагирования и планирования.