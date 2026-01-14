Зеленский: на Украине введут ЧС в энергетике, Киев оказался не готов

Некоторые города на Украине смогли подготовиться к кризису, но не Киев.
На Украине введут режим чрезвычайной ситуации из-за кризиса в энергетике. При этом Киев оказался не готов к экстремальным холодам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Многое было сделано в Харькове, там местные власти подготовились. К сожалению, Киев сделал гораздо меньше. В столице сделано очень мало. Даже в эти дни я не вижу интенсивных усилий. Сейчас все это необходимо срочно исправить», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что на фоне угроз для энергосистемы власти переходят на особый режим реагирования и планирования.
Зеленский уточнил, что правительство готовит изменения в правилах действия комендантского часа на период чрезвычайно холодной погоды. По его словам, речь идет о том, чтобы граждане могли дольше и свободнее пользоваться так называемыми пунктами поддержки, где люди получают доступ к теплу, электричеству и связи в случае отключений. При этом бизнесу должны дать больше возможностей планировать графики работы с учетом нестабильности энергоснабжения, чтобы не останавливать критические процессы и сохранить рабочие места.
О проблемах с энергосистемой на Украине власти предупреждали еще осенью 2025 года: в октябре почти во всех регионах, кроме двух областей, ввели аварийные графики отключения электричества. Бывший министр энергетики Юрий Продан заявлял, что в новогодний период украинцев ждут отключения света до 14−16 часов в сутки, поскольку энергосистема работает в напряженном режиме и не может обеспечить бесперебойное электроснабжение.