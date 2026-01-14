За полдня над Ростовской областью сбили четыре БПЛА

За вторую половину дня среды, 14 января, в небе над Ростовской областью были ликвидированы четыре дрона. Об этом сообщают в министерстве обороны России.
Речь идет о семичасовом промежутке — с 13:00 до 20:00 по московскому времени. Всего за этот период средствами противовоздушной обороны было уничтожено 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями нескольких регионов.
Над Краснодарским краем сбито 12 БПЛА. Еще 11 уничтожены над акваторией Азовского моря. Над Белгородской областью перехвачено семь дронов, над Ростовской — четыре. Над Курской областью ликвидировано три цели, над территорией Республики Крым — две.
