Тело футболиста Лайонела Адамса нашли около высотки в Звенигороде

Адамс являлся воспитанником ПФК ЦСКА.
Тело 31-летнего футболиста Лайонела Адамса обнаружили во дворе жилого дома в подмосковном Звенигороде. Об этом сообщает telegram-канал «Mash на спорте».
«Спортсмен был в гостях у Тимура Магомедова, бывшего футболиста ялтинского “Рубина”», — сообщил telegram-канал. Позже вечером 14 января тело 31-летнего спортсмена обнаружили под окнами высотки.
Прибывшие медики констатировали смерть футболиста. На месте трагедии работают экстренные службы и сотрудники СК, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее, 27 декабря, на Адамса напали возле одного из ресторанов в Московской области. Неизвестные несколько раз ударили Адамса и скрылись. Футболиста доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести с травмами головы и туловища.