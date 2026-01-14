Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело футболиста Лайонела Адамса нашли около высотки в Звенигороде

Тело 31-летнего футболиста Лайонела Адамса обнаружили во дворе жилого дома в подмосковном Звенигороде. Об этом сообщает telegram-канал «Mash на спорте».

Адамс являлся воспитанником ПФК ЦСКА.

Тело 31-летнего футболиста Лайонела Адамса обнаружили во дворе жилого дома в подмосковном Звенигороде. Об этом сообщает telegram-канал «Mash на спорте».

«Спортсмен был в гостях у Тимура Магомедова, бывшего футболиста ялтинского “Рубина”», — сообщил telegram-канал. Позже вечером 14 января тело 31-летнего спортсмена обнаружили под окнами высотки.

Прибывшие медики констатировали смерть футболиста. На месте трагедии работают экстренные службы и сотрудники СК, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 27 декабря, на Адамса напали возле одного из ресторанов в Московской области. Неизвестные несколько раз ударили Адамса и скрылись. Футболиста доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести с травмами головы и туловища.