Тысячные толпы пассажиров более суток не могли вылететь из аэропорта Краснодара

Огромные очереди в краснодарском аэропорту. Видео © SHOT.
В терминалах скопились толпы людей, которым не хватало мест в залах ожидания — многие были вынуждены сидеть и лежать прямо на полу. Ситуацию усугубил мощный снегопад, прошедший в регионе накануне, а также введённые из соображений безопасности ограничения на приём и выпуск самолётов.
К настоящему моменту ограничения были сняты, и к 19:45, все рейсы, задержанные с 13 января, были выполнены, а пассажиры отправлены по назначению. Однако аэропорт продолжает работать по сокращённому графику — с 9 до 19 часов.
Также сегодня утром вводились ограничения на работу аэропортов Владикавказа, Грозного и Магаса. К половине восьмого утра по московскому времени воздушные гавани Владикавказа и Магаса вернулись в штатный режим приёма и выпуска самолётов, а спустя полтора часа план «Ковёр» отменили в Грозном.
