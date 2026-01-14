Силовики задержали директора парка «Куршская коса» в Калининградской области

26 декабря Мосгорсуд признал бывшего сотрудника МИД России Арсения Коновалова виновным в госизмене и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также оштрафовал на 100 тысяч рублей. Согласно данным следствия, мужчину задержали в марте 2024 года. Он передал США секретные сведения, когда находился в долгосрочной командировке.