Силовики задержали директора парка «Куршская коса» в Калининградской области

В Калининградской области правоохранители задержали директора национального парка «Куршская коса» в Анатолия Калину. Об этом в среду, 14 января, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на осведомленные источники.
— Директор национального парка «Куршская коса» задержан, — передает агентство.
29 декабря 2025 года сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова по делу о получении взяток от предпринимателей на общую сумму 80 миллионов рублей. Чиновник получал деньги в обмен на общее покровительство коммерческой деятельности предприятий и способствование продвижению на государственной службе.
26 декабря Мосгорсуд признал бывшего сотрудника МИД России Арсения Коновалова виновным в госизмене и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также оштрафовал на 100 тысяч рублей. Согласно данным следствия, мужчину задержали в марте 2024 года. Он передал США секретные сведения, когда находился в долгосрочной командировке.