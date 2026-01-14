Застрявшего в дымоходе кота две недели пытаются спасти в центре Петербурга

Спасатели уже две недели пытаются вызволить кота, который застрял в дымоходе одной из квартир исторического дома на улице Чайковского в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе службы спасения животных «Кошкиспас».
Рыжий кот попал в квартиру в конце декабря, куда его принесли на передержку. Испугавшись нового места, животное нашло убежище в дымоходе старинного камина, расположенного в комнате с высокими, четырехметровыми потолками. Уже 3 января волонтеры смогли осмотреть шахту. Они просунули специальную камеру через заслонку, скрытую за обоями, и подтвердили, что кот все еще находится внутри.
Поскольку дымоходы в соседних квартирах перекрыты, одна из жительниц дома дала разрешение на создание технического отверстия в стене, ближе к потолку. Через это отверстие спасатели подкладывают коту еду и ждут его появления. Однако пока ни одна из попыток извлечь испуганного питомца не увенчалась успехом.
— Вместо одной шахты кот перемещается по двум соседним! А главное жив, бодр и весел. С петелькой игрался и доводил до белого каления спасателей на крыше (жаль это не помогало согреться), — передает Telegram-канал «Кошкиспас».
