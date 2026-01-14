Застрявшего в дымоходе кота две недели пытаются спасти в центре Петербурга

Рыжий кот попал в квартиру в конце декабря, куда его принесли на передержку. Испугавшись нового места, животное нашло убежище в дымоходе старинного камина, расположенного в комнате с высокими, четырехметровыми потолками. Уже 3 января волонтеры смогли осмотреть шахту. Они просунули специальную камеру через заслонку, скрытую за обоями, и подтвердили, что кот все еще находится внутри.